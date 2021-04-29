Фірманюк вказав на загадкових бенефіціарів списку РНБО

"Є два бізнесмени, які якось наблизилися до верхівки чинної влади і руками РНБО і Президента стали вирішувати свої питання, а саме - склавши список своїх опонентів в бізнесі, розбавляючи їх людьми, до яких є особиста неприязнь. Подивіться список. Там же немає контрабандистів як таких. Там абсолютно різні люди, з різних бізнесів, багато хто з них не мають стосунку до зовнішньо-економічної діяльності", - заявив він в інтерв’ю УНН.

Ці бізнесмени скористалися вдалим моментом і бажанням Президента навести лад на митниці і розіграли свою гру.

"Саме вони складали списки, а СБУ в цій історії - всього лише інструмент. Через спецслужбу ці списки легалізували, а потім руками РНБО перетворили в рішення Президента про санкції. І це настільки надихнуло укладачів списків, що вони пішли далі», - наголосив Фірманюк, проте не назвав прізвища цих бенефіціарів санкцій РНБО.

Повне інтерв’ю з Фірманюком читайте тут.