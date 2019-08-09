Финотчеты партий: подсчитано, сколько стоил один нардеп-списочник

КИЕВ. 9 августа. УНН. Политические партии, которые принимали участие во внеочередных выборах в парламент, опубликовали финансовые отчеты. Лидером по расходам оказалась партия "Слуга народа", но если посчитать затраты на количество нардепов, которых партии провели в ВР, то самые дорогие парламентарии - в партии "Голос", пишет УНН.