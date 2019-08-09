Фінзвіти партій: пораховано, скільки коштував один нардеп-списочник
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Політичні партії, які брали участь у позачергових виборах до парламенту, опублікували фінансові звіти. Лідером витрат виявилася партія “Слуга народу”, але якщо порахувати витрати на кількість нардепів, яких партії провели до ВР, то найдорожчі парламентарі - у партії “Голос”, пише УНН.
Партія “Голос” витратила на виборах, відповідно до звіту, 105 млн 659 тисяч 560 грн, а провела до парламенту за списком партії 17 нардепів, отже, “вартість” одного обранця становить 6,215 млн грн.
На другому місці “Європейська Солідарність”, яка витратила 99 млн 494 тисячі 126 грн, а провела до парламенту 23 нардепи, а отже, витрати на одного становили 4,325 млн грн.
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На третьому місці — “Батьківщина”. Партія витратила 87 мільйонів 214 тисяч 297 грн, а провела до ВР 24 нардепи-списочники. А отже, витрати на одного нардепа становлять 3,633 млн грн.
Четвертими за витратністю на одного нардепа йде “Опозиційна платформа — За життя”. Згідно зі звітом, їх витрати становили 60 мільйонів 309 тисяч 381 гривню. За списком партії до парламенту пройшло 37 обранців, що означає: один нардеп “коштує” 1,629 млн грн.
П’ятою у цьому рейтингу розмістилася партія “Слуга народу”, яка загалом витратила найбільше — 114 мільйонів 652 тисячі 872 гривні. Але за списком партії до парламенту пройшла рекордна кількість нардепів — 124. А отже, витрати на одного Зе-депутата становлять 924,6 тисячі гривень.
Нагадаємо, раніше ЦВК оголосила результати виборів до ВР за партійними списками. Загалом ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424.