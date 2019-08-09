Фінзвіти партій: пораховано, скільки коштував один нардеп-списочник

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Політичні партії, які брали участь у позачергових виборах до парламенту, опублікували фінансові звіти. Лідером витрат виявилася партія “Слуга народу”, але якщо порахувати витрати на кількість нардепів, яких партії провели до ВР, то найдорожчі парламентарі - у партії “Голос”, пише УНН.