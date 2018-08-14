Финского бизнесмена обокрали на 5,5 тыс. биткоинов

Отмечается, что в июне 2017 года группа мошенников убедила финского бизнесмена Аарни Отава Сааримаа вложиться в несколько тайских ценных бумаг, казино в Макао и криптовалюту под названием Dragon Coin.

Мошенники заявляли, что Dragon Coin можно будет использовать в казино Макао. Кроме того, они привели Сааримаа в это казино, чтобы продемонстрировать легитимность своего проекта. В статье говорится, что Сааримаа "купился" на схему и перевёл мошенникам 5564 BTC.

В январе, не получив по своим инвестициям никаких доходов, Сааримаа подал жалобу в тайское Отделение по борьбе с преступлениями (CSD) вместе со своим бизнес-партнёром, считавшим, что эта инвестиционная схема является мошенничеством.

CSD начало расследовать дело и заявило, что группа не делала никаких инвестиций за Сааримаа, вместо этого перевела все биткоины в тайские баты и разместила эти средства на семи банковских счетах.

Хотя неясно, когда именно мошенники продали биткоины, CSD заявило, что они выручили за них около 800 млн батов (примерно 24 млн долларов).

Напомним, в начале июля в "отмывании" средств через биткоины обвинили индийских политиков.

Тем временем, Генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон выступил с критикой в сторону биткоинов, назвав такую валюту мошеннической и неинтересной.

Япония и вовсе перестала считать биткоин платежным средством.

Украина тем временем все еще не определилась в вопросе регулирования криптовалют.

В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и “сырыми”.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” он включил свою гражданскую жену — Анастасию Байбородину. Тогда, коллеги по радикальной фракции раскритиковали последнего “за протягивание знакомой” в списки законодателей.

Что касается сути предложенного Рыбалкой законопроекта, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным.

А генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский и вовсе заявил, что инициатива радикала является не более чем политическим популизмом.