Фінського бізнесмена обікрали на 5,5 тис. біткоінів

Відзначається, що в червні 2017 року група шахраїв переконала фінського бізнесмена Аарнио Отава Саарімаа вкластися в кілька тайських цінних паперів, казино в Макао і криптовалюту під назвою Dragon Coin.

Шахраї заявляли, що Dragon Coin можна буде використовувати в казино Макао. Крім того, вони привели Саарімаа в це казино, щоб продемонструвати легітимність свого проекту. У статті йдеться про те, що Саарімаа "купився" на схему і перевів шахраям 5564 BTC.

У січні, не отримавши за своїми інвестиціям ніяких доходів, Саарімаа подав скаргу в тайське Відділення щодо боротьбі зі злочинами (CSD) разом зі своїм бізнес-партнером, який вважав, що ця інвестиційна схема є шахрайством.

CSD почало розслідувати справу і заявило, що група не робила ніяких інвестицій за Саарімаа, натомість перевела всі біткоіни в тайські бати і розмістила ці кошти на семи банківських рахунках.

Хоча незрозуміло, коли саме шахраї продали біткоіни, CSD заявило, що вони виручили за них близько 800 млн батів (приблизно 24 млн доларів).

Нагадаємо, на початку липня у "відмиванні" коштів через біткоіни звинуватили індійських політиків.

Тим часом, Генеральний директор американського фінансового холдингу JPMorgan Джеймі Даймон виступив з критикою в бік біткоінів, назвавши таку валюту шахрайською і нецікавою.

Японія і зовсім перестала вважати біткоіни платіжним засобом.

Україна тим часом все ще не визначилася в питанні регулювання криптовалюти.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів з легалізації ринку криптовалют в країні. У НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і "сирими".

Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. До авторського колективу свого законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних" він долучив свою цивільну дружину - Анастасію Байбородіну. Тоді колеги з радикальної фракції розкритикували останнього "за протягування знайомої" в списки законодавців.

Що стосується суті запропонованого Рибалкою законопроекту, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим.

А генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський і взагалі заявив, що ініціатива радикала є не більше ніж політичним популізмом.