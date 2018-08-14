Фінського бізнесмена обікрали на 5,5 тис. біткоінів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14209 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 32838 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 48089 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 56766 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89262 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69577 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80912 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94861 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87698 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183561 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11957 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8642 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12550 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 8158 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5440 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 48085 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183561 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338554 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272713 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5518 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8742 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 56769 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19705 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24848 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Фінського бізнесмена обікрали на 5,5 тис. біткоінів

Київ • УНН

 • 9758 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Двадцятидворічний криптовалютний мільйонер з Фінляндії втратив понад 5,5 тис. біткоінів, після того як взяв участь в можливій інвестиційній шахрайській схемі в Таїланді, передає УНН з посиланням на галузеве видання ttrcoin.

Фінського бізнесмена обікрали на 5,5 тис. біткоінів

Відзначається, що в червні 2017 року група шахраїв переконала фінського бізнесмена Аарнио Отава Саарімаа вкластися в кілька тайських цінних паперів, казино в Макао і криптовалюту під назвою Dragon Coin.

Шахраї заявляли, що Dragon Coin можна буде використовувати в казино Макао. Крім того, вони привели Саарімаа в це казино, щоб продемонструвати легітимність свого проекту. У статті йдеться про те, що Саарімаа "купився" на схему і перевів шахраям 5564 BTC.

У січні, не отримавши за своїми інвестиціям ніяких доходів, Саарімаа подав скаргу в тайське Відділення щодо боротьбі зі злочинами (CSD) разом зі своїм бізнес-партнером, який вважав, що ця інвестиційна схема є шахрайством.

CSD почало розслідувати справу і заявило, що група не робила ніяких інвестицій за Саарімаа, натомість перевела всі біткоіни в тайські бати і розмістила ці кошти на семи банківських рахунках.

Хоча незрозуміло, коли саме шахраї продали біткоіни, CSD заявило, що вони виручили за них близько 800 млн батів (приблизно 24 млн доларів).

Нагадаємо, на початку липня у "відмиванні" коштів через біткоіни звинуватили індійських політиків.

Тим часом, Генеральний директор американського фінансового холдингу JPMorgan Джеймі Даймон виступив з критикою в бік біткоінів, назвавши таку валюту шахрайською і нецікавою.

Японія і зовсім перестала вважати біткоіни платіжним засобом.

Україна тим часом все ще не визначилася в питанні регулювання криптовалюти.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів з легалізації ринку криптовалют в країні. У НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і "сирими".

Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. До авторського колективу свого законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних" він долучив свою цивільну дружину - Анастасію Байбородіну. Тоді колеги з радикальної фракції розкритикували останнього "за протягування знайомої" в списки законодавців.

Що стосується суті запропонованого Рибалкою законопроекту, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим.

А генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський і взагалі заявив, що ініціатива радикала є не більше ніж політичним популізмом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41