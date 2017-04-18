Финляндию признали самой безопасной страной в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Всемирный экономический форум составил рейтинг безопасных стран мира, передает УНН со ссылкой на ВЭФ.
Согласно с рейтингом, самой безопасной страной в мире признана Финляндия.
Также в десятку наиболее безопасных стран вошли Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.
Составители рейтинга учитывали то, в какой мере страна подвергает туристов и предпринимателей рискам, среди которых насилие и терроризм.
Напомним, в Киевской области европейская строительная компания строит один из крупнейших жилых комплексов Украины – ЖК Scandia в скандинавском стиле. Одной из особенностей скандинавского городка является комплексная охрана территории с контролируемым доступом.