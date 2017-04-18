Фінляндію визнали найбезпечнішою країною в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Всесвітній економічний форум склав рейтинг найбільш безпечних країн світу, передає УНН з посиланням на ВЕФ.
Згідно з рейтингом, найбезпечнішою країною у світі визнано Фінляндію.
Також в десятку найбільш безпечних країн увійшли Об'єднані Арабські Емірати, Ісландія, Оман, Гонконг, Сінгапур, Норвегія, Швейцарія, Руанда і Катар.
Укладачі рейтингу враховували те, якою мірою країна піддає туристів і підприємців ризикам, серед яких насильство і тероризм.
Нагадаємо, в Київській області європейська будівельна компанія будує один з найбільших житлових комплексів України - ЖК Scandia в скандинавському стилі. Однією з особливостей скандинавського містечка є комплексна охорона території з контрольованим доступом.