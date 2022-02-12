Финляндия отказывается от ПЦР-теста для туристов из ЕС и Шенгена.
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Финляндия отказывается от обязательного ПЦР-теста при въезде в страну для туристов из ЕС и Шенгена. Данное решение вступит в силу во вторник, 15 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
Финляндия смягчает ограничения на внешних границах и отказывается от требования о предварительном тест для путешественников, въезжающих в страну из-за пределов ЕС и Шенгена.
Послабление вступит в силу 15 февраля. Со вторника от тех, кто прибывает в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны больше не будут требовать отрицательного результата теста на коронавирус.
Решение касается в том числе граждан РФ, Великобритании, США и Турции.
В то же время в силе остается требование, согласно которому путешественник должен на границе предъявить справку о прохождении полного курса вакцинации утвержденными ВОЗ препаратами или о перенесенной в течение шести месяцев коронавирусной инфекции.
Это требование касается лиц, родившихся в 2006 году или ранее. Решение останется в силе до 13 марта.
Предъявлять справку не требуется гражданам Финляндии, людям, которые имеют ВНЖ в Финляндии, а также лицам, которые въезжают в страну из причин, указанных в списке Пограничной службы
Напомним
Финляндия собирается подписать соглашение из США на 64 самолеты-истребители.