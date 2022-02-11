Фінляндія збирається підписати угоду зі США на 64 літаки-винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Офіційна угода Фінляндії про закупівлю винищувачів F-35 може бути підписана вже сьогодні, про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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У грудні Фінляндія заявила, що замінить своїх застаріліх бойових літаків F/A-18 на 64 літаки F-35 і системи озброєння в рамках угоди на 9,4 мільярда доларів.
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«Це ще одна явна ознака того, наскільки серйозно Фінляндія завжди ставилася до своєї національної оборони», – заявив посол Фінляндії в Сполучених Штатах Мікко Хаутала. Він сказав, що "це частина нашого довгострокового планування і не має нічого спільного з нинішньою ситуацією як такою". Він не коментував будь-які потенційні підписання угоди щодо літаків.
Росія, яка має довгий кордон з Фінляндією, продовжує масувати війська поблизу України. Протистояння між Україною та Росією спонукало НАТО посилити військову присутність на власному східному фланзі.
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Міністр закордонних справ Фінляндії наразі не планує вступати в НАТО, а просто закуповує військове обладнання, сумісне з НАТО, що дозволить розширити співпрацю.
Троє людей, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що вже в п’ятницю Фінляндія може підписати документи, які оформлюють угоду про літак, і що виробництво може початися. Фінляндія провела багаторічний конкурс на заміну свого парку F-18.
Держдепартамент США відмовився від коментарів. За словами уряду, Фінляндія почне випускати літаки F-35 у 2027 році.