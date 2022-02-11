Финляндия собирается подписать соглашение с США на 64 самолета-истребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 Февраля. УНН. Официальная сделка Финляндии о закупке истребителей F-35 может быть подписано уже сегодня, об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В декабре Финляндия заявила, что заменит своих устаревших боевых самолетов F/A-18 на 64 самолета F-35 и системы вооружения в рамках сделки на 9,4 миллиарда долларов.
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"Это еще один явный признак того, насколько серьезно Финляндия всегда относилась к своей национальной обороне", - заявил посол Финляндии в Соединенных Штатах Микко Хаутала. Он сказал, что "это часть нашего долгосрочного планирования и не имеет ничего общего с нынешней ситуацией как таковой". Он не комментировал какие-либо потенциальные подписания соглашения по самолетам.
Россия, имеющая длинную границу с Финляндией, продолжает массировать войска вблизи Украины. Противостояние между Украиной и Россией побудило НАТО усилить военное присутствие на своем восточном фланге.
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Министр иностранных дел Финляндии пока не планирует вступать в НАТО, а просто закупает военное оборудование, совместимое с НАТО, что позволит расширить сотрудничество.
Трое людей, знакомых с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что уже в пятницу Финляндия может подписать документы, которые оформляют соглашение о самолете, и что производство может начаться. Финляндия провела многолетний конкурс на замену своего парка F-18.
Госдепартамент США отказался от комментариев. По словам правительства, Финляндия начнет выпускать самолеты F-35 в 2027 году.