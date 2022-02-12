Фінляндія відмовляється від ПЛР-тесту для туристів з ЄС та Шенгену.
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Фінляндія відмовляється від обов'язкового ПЛР-тесту при в'їзді в країну для туристів з ЄС та Шенгену. Дане рішення набере чинності у вівторок, 15 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.
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Фінляндія пом'якшує обмеження на зовнішніх кордонах і відмовляється від вимоги про попередній тест для мандрівників, що в'їжджають в країну з-за меж ЄС і Шенгену.
Послаблення набуде чинності 15 лютого. З вівторка від тих, хто прибуває до Фінляндії, з-за меж ЄС та Шенгенської зони більше не вимагатимуть негативного результату тесту на коронавірус.
Рішення стосується у тому числі громадян РФ, Великобританії, США та Туреччини.
Водночас у силі залишається вимога, згідно з якою мандрівник повинен на кордоні пред'явити довідку про проходження повного курсу вакцинації затвердженими ВООЗ препаратами або про перенесену протягом шести місяців коронавірусну інфекцію.
Ця вимога стосується осіб, які народилися у 2006 році або раніше. Рішення залишиться чинним до 13 березня.
Подавати довідку не потрібно громадянам Фінляндії, людям, які мають ВНЖ у Фінляндії, а також особам, які в'їжджають до країни з причин, зазначених у списку Прикордонної служби
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