Финляндия выделит более 4 млрд евро для поддержки экономики во время пандемии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В среду Финляндия объявила, что в этом году она выделит дополнительные 4,1 миллиарда евро для поддержки экономики в связи с глобальным пандемией коронавируса. Об этом в среду заявила министр финансов Катри Кулмуни, передает УНН со ссылкой на yle.fi.