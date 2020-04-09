Финляндия выделит более 4 млрд евро для поддержки экономики во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В среду Финляндия объявила, что в этом году она выделит дополнительные 4,1 миллиарда евро для поддержки экономики в связи с глобальным пандемией коронавируса. Об этом в среду заявила министр финансов Катри Кулмуни, передает УНН со ссылкой на yle.fi.
Отмечается, что заявленная сумма - это самый большой дополнительный бюджет, запланированный в современной истории Финляндии.
Министр финансов сказала, что Финляндия извлекла уроки из кризиса 1990-х годов, который сильно ударил по стране. Процентные ставки низкие, и кредиторы доверяют Финляндии, поэтому страна может позволить себе брать кредиты, добавила она.
По ее оценкам, в скором времени правительство возьмет на себя новый долг, оцениваемый в "двузначные миллиарды".
Около одного миллиарда евро из выделяемых средств будет потрачено на помощь предприятиям, пострадавшим от кризиса.
Как сообщалось в УНН, в марте у бывшего президента Финляндии и лауреата Набелевской премии мира Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.