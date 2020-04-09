Фінляндія виділить понад 4 млрд євро для підтримки економіки під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У середу Фінляндія оголосила, що в цьому році вона виділить додаткові 4,1 мільярда євро для підтримки економіки у зв'язку з глобальною пандемією коронавірусу. Про це у середу заявила міністр фінансів Катрі Кулмуні, передає УНН із посиланням на yle.fi.
Відзначається, що заявлена сума - це найбільший додатковий бюджет, запланований в сучасній історії Фінляндії.
Міністр фінансів заявила, що Фінляндія отримала уроки з кризи 1990-х років, яка сильно вдарила по країні. Процентні ставки низькі, і кредитори довіряють Фінляндії, тому країна може дозволити собі брати кредити, додала вона.
За її оцінками, незабаром уряд візьме на себе новий борг, який оцінюється "двозначними мільярдами".
Близько одного мільярда євро з виділених коштів буде витрачено на допомогу підприємствам, які постраждали від кризи.
Як повідомлялося в УНН, у березні у колишнього президента Фінляндії та лауреата Набелевской премії миру Мартті Ахтісаарі виявили коронавірус.