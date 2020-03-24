Коронавирус подтвердили в экс-президента Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. У бывшего президента Финляндии и лауреата Набелевской премии мира Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
"83-летнему бывшему президенту Мартти Ахтисаари был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". Канцелярия президента республики была проинформирована во вторник", - сообщают в издании.
Факт инфицирования подтвердили в понедельник, 23 марта.
Ранее, 21 марта, положительный результат на коронавирус показала его 83-летняя жена Ева. Сообщается, что на данный момент супруги чувствует себя хорошо.
Также отмечается, что Ева Ахтисаари 8 марта присутствовала на концерте в Хельсинки, где среди гостей была и Тарья Халонен - 11-я президент Финляндии.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пандемия COVID-19 ускоряется.