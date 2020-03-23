Во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ускорении пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пандемия COVID-19 ускоряется. Об этом говорится на странице ВОЗ в Facebook, передает УНН.
"Сейчас ВОЗ зафиксировано более 300 тыс. случаев COVID-19 почти в каждой стране Европы и Азии, по всему земному шару. Пандемия ускоряется. Понадобилось 67 дней, чтобы от одного случая стало сто тысяч, 11 дней для еще ста тысяч, и четыре дня для еще ста тысяч", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес.
Напомним, новым коронавирусом заболело более 336 тыс. человек, 14 тыс. человек умерли.