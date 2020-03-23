Во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ускорении пандемии COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104472 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109125 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107780 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117297 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101781 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106015 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106788 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131685 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ускорении пандемии COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ускорении пандемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22737 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пандемия COVID-19 ускоряется. Об этом говорится на странице ВОЗ в Facebook, передает УНН.

"Сейчас ВОЗ зафиксировано более 300 тыс. случаев COVID-19 почти в каждой стране Европы и Азии, по всему земному шару. Пандемия ускоряется. Понадобилось 67 дней, чтобы от одного случая стало сто тысяч, 11 дней для еще ста тысяч, и четыре дня для еще ста тысяч", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес.

Напомним, новым коронавирусом заболело более 336 тыс. человек, 14 тыс. человек умерли.

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