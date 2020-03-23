У ВООЗ повідомили про прискорення пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що пандемія COVID-19 прискорюється. Про це йдеться на сторінці ВООЗ в Facebook, передає УНН.
“Наразі ВООЗ зафіксовано понад 300 тис. випадків COVID-19 майже в кожні країні Європи та Азії, по всій земній кулі. Пандемія прискорюється. Знадобилось 67 днів, щоб від одного випадку стало сто тисяч, 11 днів для ще ста тисяч, і чотири дні для ще ста тисяч”, - сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєс.
Нагадаємо, на новий коронавірус захворіло понад 336 тис. осіб, 14 тис. осіб померло.