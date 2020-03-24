Коронавірус підтвердили у експрезидента Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У колишнього президента Фінляндії та лауреата Набелевской премії миру Мартті Ахтісаарі виявили коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.
"83-річному колишньому президенту Мартті Ахтісаарі був поставлений діагноз "коронавірусна інфекція". Канцелярія президента республіки була проінформована у вівторок", - повідомляють у виданні.
Факт інфікування підтвердили у понеділок, 23 березня.
Раніше, 21 березня, позитивний результат на коронавірус показала його 83-річна дружина Єва. Повідомляється, що на даний момент подружжя почуває себе добре.
Також наголошується, що Єва Ахтісаарі 8 березня була присутня на концерті в Гельсінкі, де серед гостей була і Тар'я Халонен - 11-ий президент Фінляндії.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що пандемія COVID-19 прискорюється.