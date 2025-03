Финляндия присоединилась к подготовке ВСУ в Великобритании – Резников

Цитата

"Еще один друг Украины присоединяется к британской программе повышения боеспособности Вооруженных сил Украины. Финляндия направит своих военнослужащих в Великобританию для обучения наших войск. Давайте вместе ковать победу над террористическим государством!" – написал Резников.

Another ’s friend is joining the UK-led programme to increase #UAarmy combat capability. will send its service members to the to train our troops. Let’s forge victory over the terrorist state together! Thanks to @DefenceFinland @anttikaikkonen pic.twitter.com/XNxUra1x2n

Ранее своих военных инструкторов для подготовки ВСУ направили Швеция, Канада и Нидерланды.

