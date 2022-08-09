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Финляндия присоединилась к подготовке ВСУ в Великобритании – Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Военные инструкторы из Финляндии также будут обучать бойцов ВСУ в Великобритании. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.

Цитата

"Еще один друг Украины присоединяется к британской программе повышения боеспособности Вооруженных сил Украины. Финляндия направит своих военнослужащих в Великобританию для обучения наших войск. Давайте вместе ковать победу над террористическим государством!" – написал Резников.

Another ’s friend is joining the UK-led programme to increase #UAarmy combat capability.  will send its service members to the  to train our troops. Let’s forge victory over the terrorist state together! Thanks to @DefenceFinland @anttikaikkonen pic.twitter.com/XNxUra1x2n

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2022

Добавим

Ранее своих военных инструкторов для подготовки ВСУ направили Швеция, Канада и Нидерланды.

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