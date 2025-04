Фінляндія приєдналася до підготовки ЗСУ у Великій Британії – Резніков

Цитата

"Ще один друг України приєднується до британської програми підвищення боєздатності Збройних сил України. Фінляндія спрямує своїх військовослужбовців у Велику Британію для навчання наших військ. Нумо разом кувати перемогу над терористичною державою!" – написав Резніков.

Another ’s friend is joining the UK-led programme to increase #UAarmy combat capability. will send its service members to the to train our troops. Let’s forge victory over the terrorist state together! Thanks to @DefenceFinland @anttikaikkonen pic.twitter.com/XNxUra1x2n

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2022

Раніше своїх військових інструкторів для підготовки ЗСУ спрямували Швеція, Канада і Нідерланди.

