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Фінляндія приєдналася до підготовки ЗСУ у Великій Британії – Резніков

Фінляндія приєдналася до підготовки ЗСУ у Великій Британії – Резніков

Київ • УНН

 • 97340 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Військові інструктори з Фінляндії також навчатимуть бійців ЗСУ у Великій Британії. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.

Цитата

"Ще один друг України приєднується до британської програми підвищення боєздатності Збройних сил України. Фінляндія спрямує своїх військовослужбовців у Велику Британію для навчання наших військ. Нумо разом кувати перемогу над терористичною державою!" – написав Резніков.

Another ’s friend is joining the UK-led programme to increase #UAarmy combat capability.  will send its service members to the  to train our troops. Let’s forge victory over the terrorist state together! Thanks to @DefenceFinland @anttikaikkonen pic.twitter.com/XNxUra1x2n

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2022

Додамо

Раніше своїх військових інструкторів для підготовки ЗСУ спрямували Швеція, Канада і Нідерланди.

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