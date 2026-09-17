Финляндия подготовила сильный пакет помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Финляндия подготовила очень сильный пакет для Украины, передает УНН.

Спасибо Александру Стуббу за поддержку и совместную работу. Только что обсудили пакет поддержки, который подготовила Финляндия. Это очень сильный пакет - сообщил Зеленский после разговора с президентом Финляндии.

Лидеры обменялись мнениями по поводу главного, что сейчас находится на повестке дня в Европе.

Очень подробно обсудили дипломатическую ситуацию и все перспективы – с американской командой, с европейскими возможностями и наши двусторонние. Спасибо Финляндии и тебе, Алекс, за неизменно справедливую позицию - резюмировал Зеленский.

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