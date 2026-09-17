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Финляндия подготовила сильный пакет помощи для Украины

Киев • УНН

 • 2936 просмотра

Зеленский поблагодарил президента Финляндии Александра Стубба за поддержку. Лидеры обсудили пакет помощи и дипломатическую ситуацию.

Финляндия подготовила сильный пакет помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Финляндия подготовила очень сильный пакет для Украины, передает УНН.

Спасибо Александру Стуббу за поддержку и совместную работу. Только что обсудили пакет поддержки, который подготовила Финляндия. Это очень сильный пакет 

- сообщил Зеленский после разговора с президентом Финляндии. 

Лидеры обменялись мнениями по поводу главного, что сейчас находится на повестке дня в Европе.

Очень подробно обсудили дипломатическую ситуацию и все перспективы – с американской командой, с европейскими возможностями и наши двусторонние. Спасибо Финляндии и тебе, Алекс, за неизменно справедливую позицию 

- резюмировал Зеленский.

Финляндия передала Украине 34-й пакет военной помощи на 290 млн евро15.09.26, 17:10 • 3877 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Александр Стабб
Финляндия
Европа
Владимир Зеленский