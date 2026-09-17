Фінляндія підготувала сильний пакет допомоги для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Фінляндія підготувала дуже сильний пакет для України, передає УНН.

Дякую Александру Стуббу за підтримку та спільну роботу. Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет - повідомив Зеленський після розмови із президентом Фінляндії.

Лідери обмінялися думками про основне, що зараз на порядку денному в Європі.

Дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи – з американською командою, з європейськими можливостями та наші двосторонні. Дякую Фінляндії і тобі, Алексе, за незмінно справедливу позицію - резюмував Зеленський.

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