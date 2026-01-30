Финляндия обнаружила радиоактивные вещества в воздухе, но без угрозы для здоровья

Yle

Небольшое количество радиоактивных веществ было обнаружено в образцах воздуха в Финляндии, хотя риска для здоровья населения не было, сообщил в пятницу орган по надзору за ядерной безопасностью страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Концентрации были очень низкими и не представляли риска для людей или окружающей среды", - говорится в заявлении Управления радиационной и ядерной безопасности страны (STUK).

Как отмечает Yle, небольшое количество радиоактивных веществ было обнаружено в воздухе Иматры, Куопио и Рованиеми. Образец, взятый из Иматры, содержал марганец, кобальт и ниобий. В образце из Куопио был обнаружен только кобальт. В Рованиеми был обнаружен радиоактивный марганец, железо и кобальт. Образцы были собраны с 12 по 19 января.

STUK заявило, что радиоактивные вещества не происходят с финских атомных электростанций, хотя и не предоставило объяснения их обнаружению.

"Во многих случаях источник радиоактивных веществ невозможно идентифицировать", - заявило агентство. Финляндия, Швеция, россия и более широкий регион имеют ряд ядерных реакторов, отмечает издание.

