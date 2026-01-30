$42.850.08
Ексклюзив
12:21 • 2864 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 7720 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 11871 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 18121 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 27073 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 33604 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40198 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 63278 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47008 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34470 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Фінляндія виявила радіоактивні речовини в повітрі, але без загрози для здоров'я

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Фінляндії зафіксовано низьку концентрацію радіоактивних речовин у повітрі, що не становить ризику для людей. Джерело виявлених речовин не встановлено, і вони не походять з фінських АЕС.

Фінляндія виявила радіоактивні речовини в повітрі, але без загрози для здоров'я
Yle

Невелику кількість радіоактивних речовин було виявлено у зразках повітря у Фінляндії, хоча ризику для здоров'я населення не було, повідомив у п'ятницю орган з нагляду за ядерною безпекою країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Концентрації були дуже низькими та не становили ризику для людей чи навколишнього середовища", - йдеться у заяві Управління радіаційної та ядерної безпеки країни (STUK).

Як зазначає Yle, невелика кількість радіоактивних речовин була виявлена в повітрі Іматри, Куопіо та Рованіємі. Зразок, взятий з Іматри, містив марганець, кобальт та ніобій. У зразку з Куопіо було виявлено лише кобальт. У Рованіємі було виявлено радіоактивний марганець, залізо та кобальт. Зразки були зібрані з 12 по 19 січня.

STUK заявило, що радіоактивні речовини не походять з фінських атомних електростанцій, хоча й не надало пояснення їх виявленню.

"У багатьох випадках джерело радіоактивних речовин неможливо ідентифікувати", – заявило агентство. Фінляндія, Швеція, росія та ширший регіон мають низку ядерних реакторів, зауважує видання.

Радіоактивна вода з британської бази ядерних субмарин витекла в море - ЗМІ10.08.25, 11:12 • 14740 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Енергетика
Фінляндія
Швеція