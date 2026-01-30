Фінляндія виявила радіоактивні речовини в повітрі, але без загрози для здоров'я
Київ • УНН
У Фінляндії зафіксовано низьку концентрацію радіоактивних речовин у повітрі, що не становить ризику для людей. Джерело виявлених речовин не встановлено, і вони не походять з фінських АЕС.
Невелику кількість радіоактивних речовин було виявлено у зразках повітря у Фінляндії, хоча ризику для здоров'я населення не було, повідомив у п'ятницю орган з нагляду за ядерною безпекою країни, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
"Концентрації були дуже низькими та не становили ризику для людей чи навколишнього середовища", - йдеться у заяві Управління радіаційної та ядерної безпеки країни (STUK).
Як зазначає Yle, невелика кількість радіоактивних речовин була виявлена в повітрі Іматри, Куопіо та Рованіємі. Зразок, взятий з Іматри, містив марганець, кобальт та ніобій. У зразку з Куопіо було виявлено лише кобальт. У Рованіємі було виявлено радіоактивний марганець, залізо та кобальт. Зразки були зібрані з 12 по 19 січня.
STUK заявило, що радіоактивні речовини не походять з фінських атомних електростанцій, хоча й не надало пояснення їх виявленню.
"У багатьох випадках джерело радіоактивних речовин неможливо ідентифікувати", – заявило агентство. Фінляндія, Швеція, росія та ширший регіон мають низку ядерних реакторів, зауважує видання.
