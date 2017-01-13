"Финикс" украинца А.Леня уступил в Мексике БК "Даллас"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В рамках матча NBA Global game, который проходил в Мексике, "Даллас Маверикс" нанес поражение "Финикс Санс" со счетом 113:108, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА.
Украинский центровой Алексей Лень получил только 10:14 минуты игрового времени, за которые отметился 7 очками (3/4 двухочковые, 1/2 штрафные), 3 подборами и 1 блок-шотом.
Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер из "Финикса", который набрал 39 очков. В составе победителей стоит отметить 23 очка и 12 передач Дерона Уильямса и 22 очка Харрисона Барнса, а также 18 пунктов ветерана Дирка Новицки.
Добавим, что оба коллектива расположены на дне турнирной таблицы Запада - по 12 побед и 27 поражений.
Напомним, команда украинца А.Леня уступила действующему чемпиону НБА "Кливленду".