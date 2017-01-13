"Фінікс" українця О.Леня поступився у Мексиці БК "Даллас"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В рамках матчу NBA Global game, що проходив у Мексиці, "Даллас Маверікс" завдав поразки "Фінікс Санс" з рахунком 113:108, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА.
Український центровий Олексій Лень отримав лише 10:14 хвилини ігрового часу за які відзначився 7 очками (3/4 двоочкові, 1/2 штрафні), 3 підбираннями і 1 блок-шотом.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Девін Букер з "Фінікса", який набрав 39 очок. У складі переможців варто відзначити 23 очка та 12 передач Дерона Вільямса і 22 очка Харрісона Барнса, а також 18 пунктів ветерана Дірка Новіцкі.
Додамо, що обидва колективи розташовані на дні турнірної таблиці Заходу – по 12 перемог і 27 поразок.
Нагадаємо, команда українця О.Леня поступилася чинному чемпіонові НБА "Клівленду.