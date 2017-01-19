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"Финбанк" рассмотрит вопрос о самоликвидации

"Финбанк" рассмотрит вопрос о самоликвидации

Киев • УНН

 • 8878 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Рассмотрение вопроса о самоликвидации "Финбанка" назначен акционерами учреждения на 1 февраля, сообщает УНН.

По словам эксперта в сфере банковской деятельности Александра Дубинского, 80% акций "Финбанк" принадлежат Александру Грановскому - партнеру владельца "Платинум банка" Бориса Кауфмана.

А.Дубинский, ссылаясь на данные НБУ, указал на то, что "Финбанк" является связанным лицом "Платинум банка", а это значит, что он не может самоликвидироваться до тех пор, пока к нему есть претензии третьих лиц.

"То есть, Нацбанк должен отказать А.Грановскому и" Финбанку "в самоликвидации. Даже так: НБУ не имеет права им позволять ликвидацию, пока не закончилась процедура взыскания ущерба со связанных лиц "Платинум".

Но, по моим данным, это требование законодательства и свои же нормативные акты Нацбанк планирует проигнорировать.

Это необходимо, чтобы сэкономить Кауфману-Грановскому деньги (минимум 55 млн гривен) и уберечь деловую репутацию последнего ", - пояснил А.Дубинский.

Напомним, эксперты обвиняют заместителя председателя НБУ Е.Рожкову в содействии и лоббизме интересов "Платинум банка" .

Объясняют они это тем, что до назначения на руководящую должность в НБУ Е.Рожкова была председателем правления "Платинум банка", и по-этому имеет тесные связи с владельцем банка Борисом Кауфманом.

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