"Финбанк" рассмотрит вопрос о самоликвидации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Рассмотрение вопроса о самоликвидации "Финбанка" назначен акционерами учреждения на 1 февраля, сообщает УНН.
По словам эксперта в сфере банковской деятельности Александра Дубинского, 80% акций "Финбанк" принадлежат Александру Грановскому - партнеру владельца "Платинум банка" Бориса Кауфмана.
А.Дубинский, ссылаясь на данные НБУ, указал на то, что "Финбанк" является связанным лицом "Платинум банка", а это значит, что он не может самоликвидироваться до тех пор, пока к нему есть претензии третьих лиц.
"То есть, Нацбанк должен отказать А.Грановскому и" Финбанку "в самоликвидации. Даже так: НБУ не имеет права им позволять ликвидацию, пока не закончилась процедура взыскания ущерба со связанных лиц "Платинум".
Но, по моим данным, это требование законодательства и свои же нормативные акты Нацбанк планирует проигнорировать.
Это необходимо, чтобы сэкономить Кауфману-Грановскому деньги (минимум 55 млн гривен) и уберечь деловую репутацию последнего ", - пояснил А.Дубинский.
Напомним, эксперты обвиняют заместителя председателя НБУ Е.Рожкову в содействии и лоббизме интересов "Платинум банка" .
Объясняют они это тем, что до назначения на руководящую должность в НБУ Е.Рожкова была председателем правления "Платинум банка", и по-этому имеет тесные связи с владельцем банка Борисом Кауфманом.