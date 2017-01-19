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“Фінбанк” розгляне питання про самоліквідацію

“Фінбанк” розгляне питання про самоліквідацію

Київ • УНН

 • 8878 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Розгляд питання про самоліквідацію “Фінбанку” призначено акціонерами установи на 1 лютого, повідомляє УНН.

За словами експерта в сфері банківської діяльності Олександра Дубинського, 80% акцій “Фінбанку” належать Олександру Грановскому — партнеру власника “Платинум банку” Бориса Кауфмана.

А.Дубинський, посилаючись на дані НБУ, вказав на те, що “Фінбанк” є пов’язаною особою “Платинум банку”, а це означає, що він не може самоліквідуватися до тих пір, поки до нього є претензії третіх осіб.

“Тобто, Нацбанк повинен відмовити Грановскому і „Фінбанку“ в самоліквідації. Навіть так: НБУ не має права їм дозволяти ліквідацію, поки не закінчилася процедура стягнення шкоди з пов’язаних осіб „Платинума“.

Але, за моїми даними, цю вимога законодавства і свої ж нормативні акти Нацбанк планує проігнорувати.

Це необхідно, щоб заощадити Кауфману-Грановському гроші (мінімум, 55 млн гривень) і вберегти ділову репутацію останнього”, — пояснив А.Дубинський.

Нагадаємо, експерти звинувачують заступника голови НБУ К.Рожкову у сприянні та лобізмі інтересів “Платинум банку”.

Пояснюють вони це тим, що до призначення на керівну посаду в НБУ К.Рожкова була головою правління “Платинум банку”, а відтак має тісні зв’язки з власником банку Борисом Кауфманом. 

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