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Финансирование ЕС для поддержки Украины сдерживают разногласия - FT

Финансирование ЕС для поддержки Украины сдерживают разногласия - FT

Киев • УНН

 • 624709 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Финансирование ЕС для поддержки Украины сдерживают разногласия между некоторыми государствами-членами блока, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Финансирование ЕС для поддержки Украины сдерживается разногласиями между государствами-членами, а опасения относительно перегрузки национальных бюджетов и растущих расходов в Брюсселе угрожают потоку финансовой поддержки Киеву", - пишет газета.

Как отмечается, запросы Брюсселя о дополнительном финансировании на 86 миллиардов евро, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, "разделили государства-члены и привели к призывам к сокращениям и более длительным срокам утверждения", по словам людей, участвующих в переговорах.

Дебаты являются ключевым испытанием решимости Запада в отношении Украины, на фоне заявлений военных скептиков в Европе и США, отмечает издание.

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Последний пакет американского финансирования для Украины, указывает газета, также может "столкнуться с непростым путем через Капитолийский холм на фоне беспокойства по поводу войны и более широких споров по поводу государственных расходов".

Брюссель предложил последний пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, частично для того, чтобы защитить Киев от политической нестабильности, пишет издание.

Как сообщается, министры ЕС возобновят консультации сегодня после летних каникул, при этом поддержка Украины будет занимать первое место в повестке дня на встречах министров обороны и иностранных дел.

"До сих пор переговоры о финансировании осложнялись тем, что Европейская комиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, включая положения о покрытии процентных расходов за долги и повышение зарплат чиновников ЕС", - говорится в статье.

При этом указывается, что многие государства-члены ЕС заявили, что, "хотя дополнительная финансовая поддержка Украины является разумной, другие элементы пакета являются результатом внутренних проблем управления бюджетом ЕС, которые не заслуживают дополнительных средств".

"Такие страны, как Германия и Нидерланды, возглавили сопротивление, утверждая, что затягивание национальных бюджетных поясов из-за повышения процентных ставок и требований к заработной плате должно также сказаться на Брюсселе", - пишет издание.

Сообщается, что крупные страны ЕС сейчас обсуждают аспекты пополнения MFF - куда входит пакет на 50 млрд евро для Украины на четыре года - с целью достижения консенсусной позиции, заявили два чиновника, отметив, что вполне вероятно, что дебаты могут затянуться до конца года.

"В декабре все эти вопросы сойдутся воедино, и нам понадобится ответ", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах по финансированию Украины.

В то же время, как указано, 27 государств-членов ЕС просят вместе внести еще 20 миллиардов евро в управляемый Брюсселем фонд по вооружению, который должен гарантировать военную поддержку Украине на следующие четыре года.

Этот банк финансирования, предусмотренный как часть вклада ЕС в так называемые долгосрочные "гарантии безопасности" для Украины, призванные защитить ее от российской агрессии, дополнительно будет обсуждаться министрами обороны и иностранных дел стран всего блока на этой неделе.

Представители ряда стран-членов ЕС заявляют, что фонд - часть Европейского фонда мира ЕС, который финансирует поставки оружия в Украину с февраля прошлого года, - в конце концов получит поддержку благодаря широкому желанию помочь Украине.

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