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Фінансування ЄС для підтримки України стримують розбіжності - FT

Фінансування ЄС для підтримки України стримують розбіжності - FT

Київ • УНН

 • 624716 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Фінансування ЄС для підтримки України стримують розбіжності між деякими державами-членами блоку, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Фінансування ЄС для підтримки України стримується розбіжностями між державами-членами, а побоювання щодо перевантаження національних бюджетів та зростаючих видатків у Брюсселі загрожують потоку фінансової підтримки Києву", - пише газета.

Як зазначається, запити Брюсселя про додаткове фінансування на 86 мільярдів євро, спрямовані на зниження навантаження на бюджет ЄС при одночасному закріпленні чотирирічної підтримки України, "розділили держави-члени і призвели до закликів до скорочень і більш тривалих термінів затвердження", за словами людей, які беруть участь у переговорах.

Дебати є ключовим випробуванням рішучості Заходу щодо України, на тлі заяв воєнних скептиків в Європі та США, зауважує видання.

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Останній пакет американського фінансування для України, вказує газета, також може "зіткнутися з непростим шляхом через Капітолійський пагорб на тлі занепокоєння з приводу війни і ширших суперечок з приводу державних витрат".

Брюссель запропонував останній пакет фінансування для України, розрахований на чотири роки, частково для того, щоб захистити Київ від політичної нестабільності, пише видання.

Як повідомляється, міністри ЄС відновлять консультації сьогодні після літніх канікул, при цьому підтримка України займатиме перше місце на порядку денному на зустрічах міністрів оборони та закордонних справ.

"Досі переговори про фінансування ускладнювалися тим, що Європейська комісія об'єднала фінансову підтримку України з вимогами щодо поповнення бюджету ЄС, включаючи положення щодо покриття відсоткових витрат за борги та підвищення зарплат чиновників ЄС", - ідеться у статті.

При цьому вказується, що багато держав-членів ЄС заявили, що, "хоча додаткова фінансова підтримка України є розумною, інші елементи пакету є результатом внутрішніх проблем управління бюджетом ЄС, які не заслуговують на додаткові кошти".

"Такі країни, як Німеччина та Нідерланди, очолили опір, стверджуючи, що затягування національних бюджетних поясів через підвищення відсоткових ставок та вимог до заробітної плати має також позначитися на Брюсселі", - пише видання.

Також повідомляється, що великі країни ЄС зараз обговорюють аспекти поповнення MFF - куди входить пакет на 50 млрд євро для України на чотири роки - з метою досягнення консенсусної позиції, заявили два чиновники, зазначивши, що цілком імовірно, що дебати можуть затягтися до кінця року.

"У грудні всі ці питання зійдуться воєдино, і нам знадобиться відповідь", - сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах щодо фінансування України.

Водночас, як вказано, 27 держав-членів ЄС просять разом внести ще 20 мільярдів євро до керованого Брюсселем фонду щодо озброєння, який має гарантувати військову підтримку Україні на наступні чотири роки.

Цей банк фінансування, передбачений як частина вкладу ЄС у так звані довгострокові "гарантії безпеки" для України, покликані захистити її від російської агресії, додатково обговорюватиметься міністрами оборони та закордонних справ країн всього блоку цього тижня.

Представники низки країн-членів ЄС заявляють, що фонд - частина Європейського фонду миру ЄС, який фінансує постачання зброї в Україну з лютого минулого року, - зрештою отримає підтримку завдяки широкому бажанню допомогти Україні.

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