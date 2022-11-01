Финансовое ведомство США отразило атаку российских хакеров

Детали

По словам Конклина, который является советником по кибербезопасности заместителя министра финансов Уолли Адейемо, Минфин списывает атаки на российскую хакерскую группировку Killnet, которая взяла на себя ответственность за нарушение работы веб-сайтов нескольких американских штатов и аэропортов в октябре.

Этот инцидент, о котором ранее не сообщалось, произошел за несколько дней до аналогичных атак Killnet на американские фирмы, предоставляющие финансовые услуги, сказал Конклин на конференции по кибербезопасности, организованной представителями индустрии финансовых услуг и регулирующих органов.

11 октября Killnet заявила, что атаковала сетевую инфраструктуру JPMorgan Chase & Co, но банк не сообщил о каких-либо последствиях для своей деятельности.

Конклин охарактеризовал атаку на Минфин как “довольно низкоуровневую DDoS-активность, направленную на узлы критической инфраструктуры Минфина”.

Напомним

Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на путина.