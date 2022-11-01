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Финансовое ведомство США отразило атаку российских хакеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство финансов США заявило, что в прошлом месяце отразило кибератаки российской хакерской группировки, предполагают, что это компания Killnet. Об этом заявил во вторник представитель Министерства финансов Тодд Конклин, информирует УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

По словам Конклина, который является советником по кибербезопасности заместителя министра финансов Уолли Адейемо, Минфин списывает атаки на российскую хакерскую группировку Killnet, которая взяла на себя ответственность за нарушение работы веб-сайтов нескольких американских штатов и аэропортов в октябре.

Этот инцидент, о котором ранее не сообщалось, произошел за несколько дней до аналогичных атак Killnet на американские фирмы, предоставляющие финансовые услуги, сказал Конклин на конференции по кибербезопасности, организованной представителями индустрии финансовых услуг и регулирующих органов.

11 октября Killnet заявила, что атаковала сетевую инфраструктуру JPMorgan Chase & Co, но банк не сообщил о каких-либо последствиях для своей деятельности.

Конклин охарактеризовал атаку на Минфин как “довольно низкоуровневую DDoS-активность, направленную на узлы критической инфраструктуры Минфина”.

Напомним

Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на путина.

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