Фінансове відомство США відбило атаку російських хакерів

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За словами Конкліна, який є радником з кібербезпеки заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, Мінфін списує атаки на російське хакерське угруповання Killnet, яке взяло на себе відповідальність за порушення роботи веб-сайтів кількох американських штатів та аеропортів у жовтні.

Цей інцидент, про який раніше не повідомлялося, стався за кілька днів до аналогічних атак Killnet на американські фірми, які надають фінансові послуги, сказав Конклін на конференції з кібербезпеки, організованої представниками індустрії фінансових послуг та регулюючих органів.

11 жовтня Killnet заявила, що атакувала мережеву інфраструктуру JPMorgan Chase & Co, але банк не повідомив про якісь наслідки для своєї діяльності.

Конклін охарактеризував атаку на Мінфін як “досить низькорівневу DDoS-активність, спрямовану на вузли критичної інфраструктури Мінфіну”.

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