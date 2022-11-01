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Фінансове відомство США відбило атаку російських хакерів

Фінансове відомство США відбило атаку російських хакерів

Київ • УНН

 • 240246 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство фінансів США заявило, що минулого місяця відобразило кібератаки російського хакерського угруповання, припускають, що це компанія Killnet. Про це заявив у вівторок представник Міністерства фінансів Тодд Конклін, інформує УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

За словами Конкліна, який є радником з кібербезпеки заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, Мінфін списує атаки на російське хакерське угруповання Killnet, яке взяло на себе відповідальність за порушення роботи веб-сайтів кількох американських штатів та аеропортів у жовтні.

Цей інцидент, про який раніше не повідомлялося, стався за кілька днів до аналогічних атак Killnet на американські фірми, які надають фінансові послуги, сказав Конклін на конференції з кібербезпеки, організованої представниками індустрії фінансових послуг та регулюючих органів.

11 жовтня Killnet заявила, що атакувала мережеву інфраструктуру JPMorgan Chase & Co, але банк не повідомив про якісь наслідки для своєї діяльності.

Конклін охарактеризував атаку на Мінфін як “досить низькорівневу DDoS-активність, спрямовану на вузли критичної інфраструктури Мінфіну”.

Нагадаємо

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