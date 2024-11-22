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Финансист из Майами планирует тайно купить «Северный поток-2» для влияния на рф в переговорах - WSJ

Киев  •  УНН

 • 6302 просмотра

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Финансист Стивен Линч просит разрешения США на участие в аукционе по покупке «Северного потока-2». Он планирует использовать газопровод как рычаг влияния на рф в мирных переговорах по Украине.

Американский миллиардер и финансист Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой предоставить ему разрешение принять участие в аукционе за газопровод «Северный поток-2», если его выставят на аукцион  в процессе банкрутсва в Швейцарии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

Линч, который провел два десятилетия предпринимательской деятельности в Москве, теперь хочет приобрести газопровод, соединяющий Россию с Германией. Он доказывал официальным лицам и законодателям США, что американское владение газопроводом станет рычагом влияния на любые мирные переговоры с Россией, чтобы прекратить войну в Украине и служить долгосрочным интересам США.

Это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать европейские энергетические ресурсы  до конца эры ископаемого топлива

- сказал Линч в интервью.

Согласно письму, написанному его юристами из WilmerHale, которое просмотрел The Wall Street Journal, Линч обратился за лицензией в Министерство финансов США в феврале. Лицензия позволит ему вести переговоры о строительстве трубопровода с организациями, которые сейчас находятся под санкциями США.

В письме сказано, что в швейцарской процедуре банкротства «Северного потока-2» установлен жесткий срок в январе для реструктуризации долга (что, как сказано в письме, маловероятно), или столкнется с ликвидацией. Линч утверждает, что когда война закончится, как для России, так и для ее бывших клиентов в Германии и Европе возникнет соблазн включить трубопровод, независимо от того, кто им владеет.

Источники сообщают, что Линч заявлял, что он думает, что сможет купить Nord Stream 2, который оценивают примерно в 11 миллиардов долларов, за доллар. Он сказал, что многие инвесторы не будут участвовать в торгах из-за сложной геополитики, связанной с газопроводом, а среди других претендентов, вероятно, будут российские прокси-серверы, китайские организации или другие лица, которые противоречат интересам США.

Группа американских сенаторов, а также должностные лица Министерства финансов и Государственного департамента были проинформированы о плане Линча.

Во время последних выборов Линч выделил более 300 000 долларов комитетам Трампа и Национальному комитету Республиканской партии.

Добавим

На трубопроводах «Северного потока» - Nord Stream 1 и 2, транспортирующих газ по дну Балтийского моря, прошла серия взрывов в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция начали расследование, и шведы обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких предметах, изъятых с места взрыва, подтвердив, что взрывы были преднамеренными действиями.

Подоляк по делу "Северного потока" указал на россию - Reuters15 авг. 2024, 09:58 • 35156 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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