При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении главе республики башкортостан рф и главе администрации городского округа г. уфа, которые помогают финансировать российскую армию в войне против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, должностные лица российской республики и ее столицы с начала полномасштабного вторжения рф в Украину способствуют материальному и финансовому обеспечению потребностей российских войск.

Используя свое политическое влияние и административные ресурсы, подозреваемые лично отдавали распоряжения на приобретение для армии рф военной техники, оборудования, амуниции, средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов, продуктов питания, стройматериалов и т.д.

Материальные ресурсы отправляются, в том числе в Украину, где оккупационные войска выполняют задачи по захвату украинских территорий.

О поддержке участников так называемой "сво" лидеры башкортостана отчитываются перед гражданами в формате текстовых, фото- и видеопубликаций в медиа, называя это "отправкой гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции, - добавляют в прокуратуре.

Каждый конвой состоял из нескольких десятков грузовиков. А осенью 2023 года было оповещено о "сотом юбилейном гумконвое".

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