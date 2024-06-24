Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника рф, который причастен к войне против Украины. Речь идет об главе чеченского университета спецназа им. путина Байбетаре Вайханове, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, фигурант входит в ближайшее окружение кадырова, по указанию которого организует подготовку боевиков для оккупационных группировок рф.

С начала полномасштабного вторжения во вражеском учебном заведении прошли обучение более 40 тыс. российских кадровых военных и наемников.

Среди них - боевики 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат" и полков "Ахматросия", "Ахмат-Чечня" 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии рф.

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Все они принимают непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном и Южном фронтах.

Прежде чем попасть на передовую слушатели "Университета путина" проходят недельную подготовку на базе учебного заведения в г. Гудермес.

Там с ними проводят комплексную тактическую, огневую, информационно-идеологическую и медицинскую подготовку.

После окончания "курсов" боевиков перебрасывают в самые горячие точки фронта, где их используют для штурмов позиций Сил обороны.

Кроме этого, под руководством фигуранта на базе его университета с ноября 2023 года налажено производство FPV-дронов, а также обучение пилотов БПЛА.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Вайханову о подозрении ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (Пособничество в ведении агрессивной войны).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности, резюмировали в СБУ.