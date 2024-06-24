Готує добровольців для "кадирівських" підрозділів на війну в Україні: очільнику російського університету спецназу імені путіна повідомили про підозру
Київ • УНН
Служба безпеки України зібрала докази і повідомила керівнику чеченського університету спецназу імені путіна про підозру у співучасті у веденні росією агресивної війни проти України, оскільки він організував підготовку понад 40 000 російських бойовиків і найманців для окупаційних сил.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця рф, який причетний до війни проти України. Мова йде про очільника чеченського університету спецназу ім. путіна Байбетара Вайханова, передає УНН.
Деталі
За даними СБУ, фігурант входить до найближчого оточення кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань рф.
З початку повномасштабного вторгнення у ворожому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців.
Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "Ахматросія", "Ахмат-Чечня" 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії рф.
СБУ оголосила підозру двом російським посадовцям, які фальсифікують історію України 06.06.24, 13:21 • 24227 переглядiв
Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.
Спершу ніж потрапити на передову слухачі "університету путіна" проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес.
Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку.
Після закінчення "курсів" бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.
Крім цього, під керівництвом фігуранта на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.
Додамо
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Вайханову про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності, резюмували у СБУ.