СБУ оголосила підозру двом російським посадовцям, які фальсифікують історію України
Київ • УНН
Служба безпеки України оголосила підозру двом високопоставленим російським чиновникам, Володимиру Мединському і Анатолію Торкунову - їх звинувачують в поширенні російської пропаганди і виправданні війни.
Правоохоронці зібрали доказову базу ще на двох високопосадовців рф, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Служби безпеки України.
Деталі
Йдеться про помічника путіна – Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин міністерства закордонних справ рф Анатолія Торкунова.
Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення рф.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.
Двом соратникам аксьонова, які поширювали російську пропаганду, оголосили підозру 06.03.24, 17:37 • 63076 переглядiв
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)
Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.
Доповнення
За даними слідства, обидва фігуранти є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів". Це видання – обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави.
У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну росії проти України та воєнні злочини рашистів.
Нагадаємо
СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП. Партії ворожих примірників знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві - у книгах пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти України.