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СБУ оголосила підозру двом російським посадовцям, які фальсифікують історію України

СБУ оголосила підозру двом російським посадовцям, які фальсифікують історію України

Київ • УНН

 • 24223 перегляди

Служба безпеки України оголосила підозру двом високопоставленим російським чиновникам, Володимиру Мединському і Анатолію Торкунову - їх звинувачують в поширенні російської пропаганди і виправданні війни.

Правоохоронці зібрали доказову базу ще на двох високопосадовців рф, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Деталі 

Йдеться про  помічника путіна – Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин міністерства закордонних справ рф Анатолія Торкунова.

Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення рф.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.

Двом соратникам аксьонова, які поширювали російську пропаганду, оголосили підозру 06.03.24, 17:37 • 63076 переглядiв

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)

- резюмували в СБУ. 

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Доповнення

За даними слідства, обидва фігуранти є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів". Це видання – обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави.

У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну росії проти України та воєнні злочини рашистів.

Нагадаємо

СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП. Партії ворожих примірників знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві - у книгах пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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