СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Правоохранители собрали доказательную базу еще на двух чиновников рф, которые распространяют идеологию рашизма на временно оккупированной части Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Детали

Речь идет о помощнике Путина – Владимире Мединском и ректоре Института международных отношений Министерства иностранных дел рф Анатолии Торкунове.

Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах росСМИ, где выступают в поддержку полномасштабного вторжения рф.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов.

Двум соратникам Аксенова, которые распространяли российскую пропаганду, объявили подозрение

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Мединскому и Торкунову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) - резюмировали в СБУ.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами Российского "учебника по истории для учащихся 11 классов". Это издание-обязательный элемент учебной программы в школах рф и на временно оккупированной территории нашего государства.

В книге полностью сфальсифицированы исторические события относительно становления украинской государственности. кроме того, на страницах этого издания авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления фашистов.

Напомним

СБУ обнаружила антиукраинскую литературу в сети церковных скамеек УПЦ МП. Партии вражеских экземпляров нашли в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве - в книгах пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну рф против Украины.