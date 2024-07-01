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Фінансують армію рф у війні проти України: повідомлено про підозру посадовцям республіки башкортостан

Київ • УНН

 • 26239 перегляди

Посадові особи республіки башкортостан були звинувачені у фінансуванні російської армії у війні проти України шляхом закупівлі військової техніки, боєприпасів та матеріалів.

Фінансують армію рф у війні проти України: повідомлено про підозру посадовцям республіки башкортостан

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру очільнику республіки башкортостан рф та голові адміністрації міського округу м. уфа, які допомагають фінансувати російську армію у війні проти України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, посадовці російської республіки та її столиці від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сприяють матеріальному та фінансовому забезпеченню потреб російських військ.

Використовуючи свій політичний вплив та адміністративні ресурси, підозрювані особисто віддавали розпорядження на придбання для армії рф військової техніки, обладнання, амуніції, засобів індивідуального захисту, медичних препаратів, продуктів харчування, будматеріалів тощо.

Матеріальні ресурси відправляються, в тому числі в Україну, де окупаційні війська виконують завдання із захоплення українських територій.

Про підтримку учасників так званої "сво" лідери башкортостана звітують перед громадянами у форматі текстових, фото- й відеопублікацій в медіа, називаючи це "відправкою гуманітарних конвоїв в зону спеціальної військової операції,

- додають у прокуратурі.

Кожен конвой складався з кількох десятків вантажівок. А восени 2023 року було прозвітовано про "сотий ювілейний гумконвой".

Готує добровольців для "кадирівських" підрозділів на війну в Україні: очільнику російського університету спецназу імені путіна повідомили про підозру24.06.24, 16:25 • 18843 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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