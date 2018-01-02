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Financial Times: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России

Киев • УНН

 • 11846 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Североатлантический альянс предпринимает шаги, направленные на сдерживание России, но при этом сталкивается с серьезными проблемами, в том числе логистического характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Financial Times: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России

Согласно информации издания, определенные круги внутри альянса считают, что НАТО слишком медленно приспосабливается к изменениям международной обстановки в области безопасности, приводя в пример отсутствие реакции со стороны блока на широкомасштабную кибератаку на Эстонию в 2007 году и вооруженный грузино-юго-осетинский конфликт в 2008 году. После же аннексии Россией Крыма альянс пересмотрел свою политику по укреплению безопасности в Европе, в результате чего “и НАТО, и ЕС выступили с комплексными инициативами по устранению обеспокоенности вокруг материально-технического обеспечения — от уменьшения остроты транспортных проблем к реформированию длительных таможенных процедур на границах”.

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По мнению Financial Times, военные реформы в Европе являются “новым тестом реорганизационного потенциала НАТО” спустя почти 70 лет после образования блока. “Альянс теперь пытается продемонстрировать способность защитить свои границы, возникшие после окончания холодной войны и тянется от Северного полярного круга до северной части Сирии”, — указывается в статье.

Среди главных проблем НАТО в контексте противодействия РФ Financial Times выделяет:

1. Снижение численности контингента США после распада СССР в 1991 году, когда НАТО переориентировала свои действия на решение международных конфликтов, в том числе в Афганистане и Ливии. По мере того, как Вашингтон сфокусировал свое внимание на том же Афганистане, а также Ираке и росте международного влияния КНР, численность контингента армии США в Европе упала до одной десятой от пикового показателя послевоенной эпохи, который составил 300 тысяч солдат и офицеров. Однако теперь НАТО создало так называемую “систему сдерживания потенциального противника” путем присутствия сил альянса на земле, на воде и в воздухе в тех странах, которые расположены на востоке блока. При этом передовая линия обороны НАТО насчитывает 4,5 тысяч военнослужащих, дислоцированных в трех странах Балтии и Польше;

2. Большие расстояния: теоретически, российским войскам нужно только 60 часов, как подсчитала в 2016 году американская научно-исследовательская корпорация RAND, чтобы после начала конфликта оказаться уже в пригородах Таллинна. Между тем пятитысячной группировке быстрого реагирования НАТО нужно “несколько дней”, чтобы развернуть свои силы в любой нужной точке на территории Европы. В новом же году командование этой группировкой возложено на Италию, чья столица Рим, как отмечает издание, расположенная в более чем 2 тысяч километров от Таллинна;

3. Логистические проблемы, которые, по мнению издания, являются еще более серьезными, чем те, которые связаны с большими расстояниями внутри альянса. В связи с этим FT отмечает, что многие мосты, туннели, автомобильные и железные дороги, а также морские порты в Западной Европе просто не приспособлены для того, чтобы обслуживать большое количество американской тяжелой военной техники, включая танки Abrams. В числе слабых мест в инфраструктуре альянса указываются строгий лимит на обслуживание не более чем 1500 автомобилей в день немецким портом Бремерхафен через шлагбаум на автодороге шириной в один ряд, отсутствие необходимого числа разъездов на железнодорожных станциях в Польше, разная ширина железнодорожной колеи в Польше и Литве, что приводит к шестичасовых задержек поставок на границе этих двух стран.

Напомним, НАТО с большой вероятностью активизирует свой диалог с Россией в 2018 году. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью dpa.

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