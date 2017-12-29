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Столтенберг пообіцяв активніший діалог НАТО з Росією у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. НАТО з великою імовірністю активізує свій діалог з Росією у 2018 році. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг в інтерв'ю dpa, передає УНН.

Столтенберг пообіцяв активніший діалог НАТО з Росією у 2018 році

"Я очікую, що буде більше зустрічей, а також більше використання прямих військових каналів комунікації... Таким чином, ми просуватимемося вперед як щодо політичного діалогу, так і щодо військових каналів комунікації, і це підтримує весь Альянс", - сказав Й.Столтенберг.

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Генсек НАТО наголосив на важливості збереження каналів зв'язку з Москвою відкритими.

"Нам потрібно реагувати на той факт, що ми бачимо більш напористу Росію на сході... У той же час послання НАТО полягає в тому, що ми не хочемо нової холодної війни. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, і ми хочемо політичного діалогу з Росією", - сказав він.

"Цей діалог нелегкий", - додав Й.Столтенберг, зазначивши: "Росія - наш сусід, і Росія повинна там залишитися".

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Відносини між Москвою і НАТО досягли найгіршого стану з часу припинення холодної війни після анексією Росією Криму на початку 2014 року і початку підтримки бойовиків на сході України.

Цей крок призвів до дворічного заморожування контактів. Посли країн НАТО і Росії відновили прямі переговори лише в 2016 році. Вперше з початку кризи, в 2017 році, обидві сторони провели свої перші військові переговори на вищому рівні.

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