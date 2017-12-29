Столтенберг пообещал более активный диалог НАТО с Россией в 2018 году

"Я ожидаю, что будет больше встреч, а также большее использование прямых военных каналов коммуникации... Таким образом, мы будем двигаться вперед как по политическому диалогу, так и в отношении военных каналов коммуникации, и это поддерживает весь Альянс", - сказал Й.Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул важность сохранения каналов связи с Москвой открытыми.

"Нам нужно реагировать на тот факт, что мы видим более напористую Россию на востоке... В то же время послание НАТО заключается в том, что мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы хотим политического диалога с Россией", - сказал он.

"Этот диалог нелегкий", - добавил Й.Столтенберг, отметив: "Россия - наш сосед, и Россия должна там остаться".

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Отношения между Москвой и НАТО достигли худшего состояния со времени прекращения холодной войны после аннексии Россией Крыма в начале 2014 года и начала поддержки боевиков на востоке Украины.

Этот шаг привел к двухлетнему замораживанию контактов. Послы стран НАТО и России возобновили прямые переговоры только в 2016 году. Впервые с начала кризиса, в 2017 году, обе стороны провели свои первые военные переговоры на высшем уровне.