У 2005-2015 роках Росія контролювала 5% торгівлі зброєю в світі - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На частку Російської Федерації у 2005-2015 роках припадало близько 5% світових поставок зброї і військової техніки, а у США цей показник був приблизно удвічі вище. Такі дані наводяться в оприлюдненому у вівторок прес-службою Держдепартаменту новій доповіді, присвяченому міжнародній купівлі-продажу зброї і військової техніки, інформує УНН.
“У цей період приблизно 10% світової торгівлі зброєю в грошовому вираженні забезпечувалися Сполученими Штатами, близько 10% — Європейським союзом, близько 5% — Росією і менш ніж 2% — Китаєм. Складається враження, що частка США на світовому ринку озброєнь зросла, ЄС — скоротилася, а ясних тенденцій, що стосуються російської і китайської частки, немає”, - йдеться в цьому звіті американського зовнішньополітичного відомства.
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Нагадаємо, Держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї у американських виробників. Про це повідомила в середу прес-секретар держдепу США Хезер Нойєрт.