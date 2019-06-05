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Финальный турнир Лиги наций УЕФА стартует сегодня в Португалии

Финальный турнир Лиги наций УЕФА стартует сегодня в Португалии

Киев  •  УНН

 • 14036 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия). В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также команды Англии и Нидерландов, пишет УНН.

Четверка участников турнира в Португалии была определена по итогам выступления команд в лиге A. Голландцы в своей группе обошли соперников из Франции и Германии. Швейцарцы оказались сильней команд Бельгии и Исландии. Португальцы превзошли сборные Италии и Польши, а англичане — футболистов из Испании и Хорватии.

Стоит отметить, что на проведение финального турнира Лиги наций — 2018/19 претендовали также Италия и Польша. 3 декабря 2018 года исполком УЕФА объявил хозяйкой соревнования Португалию. Тогда же состоялась жеребьевка, определившая пары полуфиналистов.

Хозяева турнира сыграют со швейцарцами в Порту на стадионе “Драгау”, который вмещает 52 202 зрителя, также здесь пройдет финал Лиги наций. Второй полуфинал и матч за третье место состоятся в Гимарайнше на арене “Афонсу Энрикеш” (максимальная вместимость — 30 165 человек).

Победитель Лиги наций получит трофей и призовые в размере 10,5 млн евро. Финалисту достанутся 9 млн, третьей команде — 8 млн, а четвертой сборной — 7 млн. Стоит отметить, что эти суммы включают в себя по 4,5 млн, которые каждый из коллективов гарантировал себе, выиграв группу в лиге A. По 2,25 млн начисляются за первое место, еще 2,25 млн являются выплатами солидарности от УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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