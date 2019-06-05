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Фінальний турнір Ліги націй УЄФА стартує сьогодні у Португалії

Фінальний турнір Ліги націй УЄФА стартує сьогодні у Португалії

Київ • УНН

 • 14036 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Вирішальні матчі першого в історії розіграшу футбольної Ліги націй пройдуть з 5 по 9 червня в Порту і Гімарайнші (Португалія). У півфінальних зустрічах, які будуть зіграні 5 і 6 червня, зустрінуться збірні Португалії та Швейцарії, а також команди Англії та Нідерландів, пише УНН.

Четвірка учасників турніру в Португалії була визначена за підсумками виступу команд в лізі A. Голландці в своїй групі обійшли суперників з Франції та Німеччини. Швейцарці виявилися сильніше команд Бельгії та Ісландії. Португальці перевершили збірні Італії та Польщі, а англійці — футболістів з Іспанії та Хорватії.

Варто відзначити, що на проведення фінального турніру Ліги націй — 2018/19 претендували також Італія і Польща. 3 грудня 2018 року виконком УЄФА оголосив господаркою змагання Португалію. Тоді ж відбулося жеребкування, що визначило пари півфіналістів.

Господарі турніру зіграють зі швейцарцями в Порту на стадіоні “Драгау”, який вміщує 52 202 глядача, також тут пройде фінал Ліги націй. Другий півфінал і матч за третє місце відбудуться в Гімарайнші на арені “Афонсу Енрікеш” (максимальна місткість — 30 165 осіб).

Переможець Ліги націй отримає трофей і призові в розмірі 10,5 млн євро. Фіналісту дістануться 9 млн, третій команді — 8 млн, а четвертій збірній — 7 млн. Варто зазначити, що ці суми включають в себе по 4,5 млн, які кожен з колективів гарантував собі, вигравши групу в лізі A. За 2,25 млн нараховуються за перше місце, ще 2,25 млн є виплатами солідарності від УЄФА.

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