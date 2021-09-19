Фильм "Белфаст" победил на кинофестивале в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Британский фильм "Белфаст" получил Гран-при 46-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Об этом в субботу сообщили организаторы кинофестиваля, передает УНН.
Детали
Полубиографическая драма британского режиссера Кеннета Брана рассказывает о детстве одного мальчика, роль которого исполнил десятилетний Джуд Хилл. В Торонто состоялась мировая премьера фильма, в широкий прокат он выйдет 12 ноября.
TIFF проходил с 9 по 18 сентября. В 2021 году на нем было представлено 132 кинокартины.
Справка
Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В отличие от других кинофестивалей, на TIFF нет официального жюри, а главной наградой является “Приз зрительских симпатий”, присуждаемая по результатам зрительского голосования. В 2020 году победителем стал фильм “Земля кочевников” (Nomadland) работающей в США китаянки Хлои Чжао.