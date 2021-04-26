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"Оскар" за кращий фільм отримала картина "Земля кочівників"

"Оскар" за кращий фільм отримала картина "Земля кочівників"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Премію Американської кіноакадемії в номінації “Кращий фільм” отримав фільм “Земля кочівників” режисера Хлої Чжао. Раніше Чжао отримала “Оскар” як кращий режисер, передає УНН із посиланням на Twitter академії.

Про кращий фільм за версією “Оскар-2021”

Головну роль в картині виконала актриса Френсіс Макдорманд, вона також отримала нагороду за кращу жіночу роль. “Земля кочівників” розповідає про 60-річну вдову Ферн, яка, втративши роботу, відправляється в подорож по Америці в фургоні в пошуках сезонного заробітку.

У Макдорманд вже було дві статуетки “Оскара” за кращу жіночу роль. Вперше актриса отримала цю нагороду за роль у фільмі “Фарго” в 1997 році, вдруге — в 2018 році за роль у фільмі “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі”.

Інші претенденти

За нагороду в самій категорії “Кращий фільм” в цьому році боролися вісім картин: “Звук металу” (режисер Даріус Мардер), “Іуда і чорний месія” (Шака Кінг), “Мінар” (Лі Айзек Чун), “Суд над чиказької сімкою “(Аарон Соркін),” Дівчина, що подає надії “(Еміральди Феннел) і” Батько “(Флоріан Зеллер).

Переможцями “Оскар-2021” в інших номінаціях стали:

• Краща чоловіча роль — Ентоні Хопкінс, “Батько”
• Краща чоловіча роль другого плану — Деніел Калуя, “Іуду і чорного месію”
• Краща жіноча роль другого плану — Юн Е-Чжон, “Мінар”
• Кращий адаптований сценарій — “Батько”
• Найкращий оригінальний сценарій — “Дівчина, що подає надії”
• Краща пісня — “Fight for You”, “Іуда і чорний месія”
• Кращий мультфільм — “Душа”
• Кращий документальний фільм — “Мій учитель-восьминіг”
• Кращі візуальні ефекти — “Аргумент”
• Кращий грим і зачіски — “Ма Рейні: Мати блюзу”
• Краща операторська робота — Ерік Мессершмидт, “Манк”
• Кращий іноземний фільм — “Ще по одній”
• Кращий монтаж — “Звук металу”
• Краща робота художника-постановника — “Манк”
• Кращий документальний короткометражний фільм — “Колетт
• Кращий саундтрек — “Душа”
• Кращий звук — “Звук металу”
• Кращий дизайн костюмів — “Ма Рейні: Мати блюзу”
• Найкращий короткометражний мультфільм — “Якщо щось трапиться, я люблю вас”
• Кращий ігровий короткометражний фільм — “Два далеких незнайомця”.

Контекст

93-а церемонія вручення премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографу проходить через пандемію COVID-19 в оновленому форматі відразу в декількох місцях. В якості двох основних майданчиків використовується театр Dolby на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) і центральний залізничний вокзал міста Union Station.

“Оскар-2021” повинен був пройти 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі COVID-19.

Довідка

Перенесення “Оскара-2021” — четверте за всю історію церемонії. У 1938 році її не провели вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му — через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му — через замах на президента США Рональда Рейгана.

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