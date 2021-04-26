"Оскар" за лучший фильм получила картина "Земля кочевников"

О лучший фильм по версии “Оскар-2021”

Главную роль в картине исполнила актриса Фрэнсис МакДорманд, она также получила награду за лучшую женскую роль. “Земля кочевников” рассказывает про 60-летнюю вдову Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.

В МакДорманд уже две статуэтки “Оскара” за лучшую женскую роль. Впервые актриса получила эту награду за роль в фильме “Фарго” в 1997 году, второй — в 2018 году за роль в фильме “Три билборда на границе Эббинг, Миссури”.

Другие претенденты

За награду в самой категории “Лучший фильм” в этом году боролись восемь картин: “Звук металла” (режиссер Дариус Мардер), “Иуда и черный мессия” (Шака Кинг), “Минар” (Ли Айзек Чун), “Суд над чикагской семеркой” (Аарон Соркин), “Девушка, подающий надежды” (Эмиральды Феннел) и “Отец” (Флориан Зеллер).

Победителями “Оскар-2021” в других номинациях стали:

• Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, “Отец”

• Лучшая мужская роль второго плана — Дэниел Калуя, “Иуду и черного мессию”

• Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-Чжон, “Минар”

• Лучший адаптированный сценарий — “Отец”

• Лучший оригинальный сценарий — “Девушка, подающий надежды”

• Лучшая песня — “Fight for You”, “Иуда и черный мессия”

• Лучший мультфильм — “Душа”

• Лучший документальный фильм — “Мой учитель-осьминог”

• Лучшие визуальные эффекты — “Аргумент”

• Лучший грим и прически — “Ма Рейни: Мать блюза”

• Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, “Манк”

• Лучший иностранный фильм — “Еще по одной”

• Лучший монтаж — “Звук металла”

• Лучшая работа художника-постановщика — “Манк”

• Лучший документальный короткометражный фильм — “Колетт

• Лучший саундтрек — “Душа”

• Лучший звук — “Звук металла”

• Лучший дизайн костюмов — “Ма Рейни: Мать блюза”

• Лучший короткометражный мультфильм — “Если что-то случится, я люблю вас”

• Лучший игровой короткометражный фильм — “Два дальних незнакомца”.