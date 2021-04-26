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"Оскар" за лучший фильм получила картина "Земля кочевников"

"Оскар" за лучший фильм получила картина "Земля кочевников"

Киев  •  УНН

 • 31391 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Премию Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм" получил фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Ранее Чжао получила "Оскар" как лучший режиссер, передает УНН со ссылкой на Twitter академии.

О лучший фильм по версии “Оскар-2021”

Главную роль в картине исполнила актриса Фрэнсис МакДорманд, она также получила награду за лучшую женскую роль. “Земля кочевников” рассказывает про 60-летнюю вдову Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.

В МакДорманд уже две статуэтки “Оскара” за лучшую женскую роль. Впервые актриса получила эту награду за роль в фильме “Фарго” в 1997 году, второй — в 2018 году за роль в фильме “Три билборда на границе Эббинг, Миссури”.

Другие претенденты

За награду в самой категории “Лучший фильм” в этом году боролись восемь картин: “Звук металла” (режиссер Дариус Мардер), “Иуда и черный мессия” (Шака Кинг), “Минар” (Ли Айзек Чун), “Суд над чикагской семеркой” (Аарон Соркин), “Девушка, подающий надежды” (Эмиральды Феннел) и “Отец” (Флориан Зеллер).

Победителями “Оскар-2021” в других номинациях стали:

• Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, “Отец”
• Лучшая мужская роль второго плана — Дэниел Калуя, “Иуду и черного мессию”
• Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-Чжон, “Минар”
• Лучший адаптированный сценарий — “Отец”
• Лучший оригинальный сценарий — “Девушка, подающий надежды”
• Лучшая песня — “Fight for You”, “Иуда и черный мессия”
• Лучший мультфильм — “Душа”
• Лучший документальный фильм — “Мой учитель-осьминог”
• Лучшие визуальные эффекты — “Аргумент”
• Лучший грим и прически — “Ма Рейни: Мать блюза”
• Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, “Манк”
• Лучший иностранный фильм — “Еще по одной”
• Лучший монтаж — “Звук металла”
• Лучшая работа художника-постановщика — “Манк”
• Лучший документальный короткометражный фильм — “Колетт
• Лучший саундтрек — “Душа”
• Лучший звук — “Звук металла”
• Лучший дизайн костюмов — “Ма Рейни: Мать блюза”
• Лучший короткометражный мультфильм — “Если что-то случится, я люблю вас”
• Лучший игровой короткометражный фильм — “Два дальних незнакомца”.

Контекст

93 церемония вручения премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа проходит из-за пандемии COVID-19 в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и центральный железнодорожный вокзал Union Station.

“Оскар-2021” должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.

Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.

Справка

Перенос “Оскара-2021” — четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м — из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.

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