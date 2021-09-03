Влада Китаю "взялася за телебачення": заборона на вихваляння Заходу, "показ соціалістичної культури" та інші деталі

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Культурний ринок Китаю, зазначається в публікації, “більше не буде раєм для жінкоподібних зірок, а новини і громадська думка не будуть орієнтовані на вихваляння західної культури”. Також відомство закликало просувати “прекрасну традиційну китайську культуру, революційну культуру і соціалістичну культуру”.

У документі наголошується, що в ім’я зміцнення любові до партії і країні, захисту моралі та цінностей, просування культури і мистецтва організаціям теле- і радіомовлення рекомендується дотримуватися ряду конкретних вимог. Зокрема, їм слід більш уважно підходити до підбору ведучих і гостей передач, враховувати їхню політичну грамотність, моральну поведінку, рівень професійної майстерності. При цьому рекомендується не допускати до роботи і не запрошувати на передачі тих, хто далекий від партії і народу, хто порушує закони і правила, не дотримується правил соціальної справедливості, порушує громадський порядок і традиції, вчиняє аморально.

Відомство рекомендовало не показувати реаліті-шоу за участю дітей знаменитостей і взагалі не показувати передач, розвиваючих поклоніння зіркам. Крім того, рекомендується суворо контролювати вибір акторів для різних шоу, їхню манеру виступати, костюми і макіяж, рішуче припиняючи появу “жінкоподібних чоловіків” та інші “відхилення” від естетичних норм. Не рекомендується також в таких шоу обговорювати стан людей, факти особистого життя, чутки та інше.

Раніше

Влада КНР направила в китайські ЗМІ рекомендації не транслювати в прямому ефірі церемонію вручення премії “Оскар” і зменшити увагу до висвітлення нагород. Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, це викликано тим, що картина про гонконзькі протести 2019 року “Не розділяй” (Do Not Split, 2020) була номінована Американською академією кіномистецтва на звання кращого документального короткометражного фільму.

Пізніше, китайські соцмережі і пошуковики видаляли новини та повідомлення, присвячені перемозі режисерки Хлої Чжао і її фільму “Земля кочівників” на 93-й церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.