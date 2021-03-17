Через номінацію стрічки про протести у Гонконзі - у Китаї рекомендували не транслювати кінопремію Оскар

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Влада КНР направила у китайські ЗМІ рекомендації не транслювати в прямому ефірі церемонію вручення премії “Оскар” і зменшити увагу до висвітлення нагород. Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, це викликано тим, що картина про гонконгські протести 2019 року Не розділяй" (Do Not Split, 2020) була номінована Американською академією кіномистецтва на звання кращого документального короткометражного фільму, передає УНН.

Деталі

Стрічку про антиурядові демонстрації в цьому спеціальному адміністративному районі КНР зняв норвезький відеожурналіст Андерс Хаммер. За відомостями джерел Bloomberg, Відділ пропаганди Центрального комітету Комуністичної партії Китаю направив місцевим ЗМІ керівництво, згідно з яким їм слід згадувати лише ті нагороди, які не могли б бути сприйняті в КНР суперечливо.

Крім того, одним з претендентів на ряд кінонагород — за кращий фільм, кращу режисуру і інші — є фільм “Земля кочівників” (Nomadland, 2020). Його зняла американська режисерка китайського походження Хлоя Чжао (китайське ім’я — Чжао Тін), яка критикувала КНР в одному з інтерв’ю 2013 року.

Протягом останніх двох років китайські стрімінгові платформи China Movie Channel і Mango TV показували церемонію вручення “Оскара” в прямому ефірі.

Фільм “Не розділяй” (Do Not Split, 2020) доступний для перегляду на YouTube (варто зазначити, що у фільму присутні вікові обмеження — ред.):

Довідка

93-а церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 25 квітня в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). В даний час премія вручається в 24 основних номінаціях.

Влітку 2019 року в Гонконзі спалахнули масові заворушення через наміри місцевої влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материкового Китаю. Заворушення тривали кілька місяців і супроводжувалися блокуванням доріг, насильством, підпалами і актами вандалізму.

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