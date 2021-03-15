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Кінопремія Оскар: оголошені номінанти цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні, 15 березня, Пріянка Чопра та Нік Джонас у прямому ефірі оголосили повний список номінацій на премію “Оскар”. Про це повідомляється на сайті Академії кінематографічних мистецтв і наук США, передає УНН.

Деталі

Голлівудська пара Пріянка Чопра та Нік Джонас оголосили номінації на 93-тю премію “Оскар”. Так, у номінації “Найкраща стрічка” фігурують фільми “Земля кочівників”, “Манк”, “Суд над чиказькою сімкою”, “Перспективна дівчина”, “Батько”, “Звук металу”, “Іуда та Темний месія”.

У номінації “Найкращий режисер” представлені Хлоя Чжао (“Земля кочівників”), Девід Фінчер (“Манк”), Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”), Лі Айзек Чанг (“Мінарі”) та Томас Вінтерберг (“Ще по одній”).

Інші номінації

“Найкращий актор у ролі першого плану”: Чадвік Боузман (“Чорне дно Ма Рейні”), Різ Ахмед (“Звук металу”), Ентоні Хопкінс (“Батько”), Ґарі Олдман (“Манк”), Стівен Ян (“Мінарі”).

“Найкраща акторка у ролі першого плану”: Віола Девіс (“Чорне дно Ма Рейні”), Ванесса Кірбі (“Частини жінки”), Френсіс Макдорманд (“Земля кочівників”), Кері Малліґан (“Перспективна дівчина”), Ендра Дей (“Сполучені Штати проти Біллі Холідей”).

“Найкращий актор у ролі другого плану”: Саша Барон Коен (“Суд над Чиказькою сімкою”), Даніель Калуя (“Іуди й Темний месія”), Леслі Одом-молодший (“Одна ніч у Маямі”), Пол Расі (“Звук металу”), Лакіт Стенфілд (“Іуди й Темний месія”).

“Найкраща акторка у ролі другого плану”: Марія Бакалова (“Борат: Наступний фільм”), Ґленн Клоуз (“Сільська елегія”), Олівія Колман (“Батько”), Юн Ю Чжун (“Мінарі”), Аманда Сайфред (“Манк”).

“Найкращий оригінальний сценарій”: “Суд над чиказькою сімкою”, “Перспективна дівчина”, “Іуди й Темний месія”, “Мінарі”, “Звук металу”.

“Найкращий адаптований сценарій”: “Земля кочівників”, “Білий тигр”, “Батько”, “Одна ніч у Маямі”, “Борат: Наступний фільм”.

“Найкраща операторська робота”: “Земля кочівників”, “Манк”, “Суд над чиказькою сімкою”, “Новини з усього світу”, “Звук металу”.

“Найкращий монтаж”: “Земля кочівників”, “Суд над чиказькою сімкою”, “Перспективна дівчина”, “Звук металу”, “Батько”.

“Найкращий анімаційний фільм”: “Душа”, “Уперед”, “Вовча ватага”, “Над місяцем”, “Баранчик Шон: Фармагедон”.

“Найкращий закордонний фільм”: “Ще по одній”, “Життя попереду”, “Кращі дні”, “Чоловік, що продав свою шкіру”, “Quo Vadis, Aida?”.

“Найкращий документальний фільм”: “Колектив”, “Табір Кріп”, “Агент кротів”, “Мій вчитель восьминіг”, “Час”.

“Найкращий саундтрек”: “Душа”, “Манк”, “П’ять солдатів”, “Опівнічне небо”, “Новини з усього світу”.

“Найкраща пісня”: “Суд над чиказькою сімкою”, “Життя попереду”, “Одна ніч у Маямі”, “Євробачення: Історія вогняної саги”, “Іуди й Темний месія”.

“Найкращі візуальні ефекти”: “Тенет”, “Опівнічне небо”, “Душа”, “Любов і монстри”, “Один і єдиний Іван”.

Нагадаємо, що 93-тя церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 25 квітня 2021 року.

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